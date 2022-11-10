«АвтоВАЗ» готов меняться и стремиться к максимальной импортонезависимости. Однако очевидно, что компании нужна поддержка, в том числе и со стороны российских металлургов.
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