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«АвтоВАЗ» готов меняться и стремиться к максимальной импортонезависимости

«АвтоВАЗ» готов меняться и стремиться к максимальной импортонезависимости

«АвтоВАЗ» готов меняться и стремиться к максимальной импортонезависимости. Однако очевидно, что компании нужна поддержка, в том числе и со стороны российских металлургов.

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