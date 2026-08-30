Продолжение статьи «Русская православная церковь и советское наследие» Конечно, для того, кто хоть сколь-нибудь внимательно следил за жизнью Церкви, вчитывался — или вслушивался — в праздничные патриаршие послания, интересовался ее инициативами в самых разных областях общественной жизни и не был склонен слишком поддаваться иллюзиям, не могла быть тайной, уже на первых порах обретенной свободы действий, ее нескрываемая холодная неприязнь к ушедшей советской жизни.