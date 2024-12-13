Украинские военные бросили тела погибших сослуживцев в районе Работино

Разведчик "Днепра" считает, что их не эвакуировали, даже когда бойцы ВСУ ещё были на позициях.Украинские военные бросили тела погибших сослуживцев отступая с территорий в районе Работино (Запорожская область).
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