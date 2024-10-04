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Усман Нурмагомедов ответил на вызов Илии Топурии уличной дракой

Усман Нурмагомедов ответил на вызов Илии Топурии уличной дракой

Русский чемпион Bellator Усман Нурмагомедов отреагировал на вызов Илии Топурии, заявившего о своей готовности победить Ислама Махачева в уличной схватке.

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