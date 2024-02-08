Сын Софии Ротару ответил тем, кто хочет отобрать гостиницу матери

ЯЛТА, 8 февраля, ФедералПресс. Сын народной артистки СССР Софии Ротару Руслан Евдокименко ответил на звонок российских журналистов по поводу вероятной конфискации отеля Villa Sofia в Ялте: отель принадлежит семье артистки, но власти хотят его каким-то образом забрать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии