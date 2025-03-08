Захар Прилепин. Смешной, как смерть

Меня сложно заподозрить в симпатиях к этому человеку. Я его ненавижу. Но вот это всё «клоун!», «да он обнюхался!», «ничтожество!» — это, собственно говоря, зачем? Для того чтобы было веселее и спокойнее? А с чего бы нам успокаиваться? С чего бы нам веселиться? Реальные убитые наркоманы слабовольны, податливы, смяты.