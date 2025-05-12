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Бывшая жена Джонни Деппа родила двойню от неизвестного отца

Бывшая жена Джонни Деппа родила двойню от неизвестного отца

Бывшая жена Джонни Деппа актриса Эмбер Херд родила двойню. Об этом она сообщила в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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