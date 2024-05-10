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Пять мифов об альфа-самцах, или как мужчины обманывают друг друга

Пять мифов об альфа-самцах, или как мужчины обманывают друг друга

Иногда меня прямо зло берет, когда мне, женщине, начинают рассказывать, какие мужики мне нравятся. Причем нравиться должны непременно пьющие альфа-самцы, брутальные бездельники и прочие плохие мальчики.

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Комментарии
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Валерий Кривошеев
Сама же мифы придумала, и сама же их разоблачила. Прямо Акопян в юбке. А правда в том, что женщинам нравятся мужчины богатые, успешные, занимающие высокие должности. А такие мужчины обычно: и брутальные, и грубые, и властные, и целеустремленные, и жестокие.... А женщинам всегда кажется, что ОН такой только с другими, с НИМИ он будет другой... Вечная история.
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