Пять мифов об альфа-самцах, или как мужчины обманывают друг друга

Валерий Кривошеев

Сама же мифы придумала, и сама же их разоблачила. Прямо Акопян в юбке. А правда в том, что женщинам нравятся мужчины богатые, успешные, занимающие высокие должности. А такие мужчины обычно: и брутальные, и грубые, и властные, и целеустремленные, и жестокие.... А женщинам всегда кажется, что ОН такой только с другими, с НИМИ он будет другой... Вечная история.