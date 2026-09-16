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УтроNews

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На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива 200 тонн дизтоплива в Хатангский залив

На Таймыре ввели режим ЧС из-за разлива 200 тонн дизтоплива в Хатангский залив

Авария произошла в районе посёлка Сындасско: шторм и подъём воды повредили береговой резервуар компании «Таймыр Альянс Трейдинг», топливо, предназначенное для местной дизельной электростанции, попало в акваторию.

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