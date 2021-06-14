Главные новости дня

1 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    У нас и играют только словами где надо и где не надо. Провели «красную линию».РБК: Moet Henness...
  • Ингерман Ланская
    после второго задержания лишение прав ПожизненноУвеличение штрафо...
  • Марина
    хватит терроризировать народ дурацкими кодами! сплошное нарушение прав..Конституции..о..свободе...передвижений...и..п...В Подмосковье выс...

Павлюченкова поднялась в топ-20 рейтинга WTA

Павлюченкова поднялась в топ-20 рейтинга WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила 14 июня обновлённый рейтинг спортсменов. В обновлённом рейтинге, опубликованном на официальном сайте WTA, первая десятка не претерпела изменений: лидирует австралийка Эшли Барти, второе место занимает японка Наоми Осака, третье — румынка Симона Халеп, белоруска Арина Соболенко — четвёртая, американка София Кенин — пятая, украинка Элина Свитолина — шестая, канадка Бьянка Андрееску — седьмая, американка Серена Уильямс — восьмая, представительница Польши Ига Свёнтек — девятая, а чешка Каролина Плишкова — десятая.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх