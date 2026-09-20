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Игра Final Fantasy 7 Revelation потребует около 200 ГБ на SSD, что может сделать её самой «тяжёлой» из всех одиночных игр

Игра Final Fantasy 7 Revelation потребует около 200 ГБ на SSD, что может сделать её самой «тяжёлой» из всех одиночных игр

Сейчас рекорд у God of War Ragnarök Игра Final Fantasy 7 Revelation, которая выйдет в следующем году и завершит трилогию ремейков седьмой части культовой серии, будет требовать для себя около 200 ГБ места на SSD.

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