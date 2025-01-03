Сила в правде
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сила в правде

196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    Идиотизм относится к психической болезни, обусловленной задержкой в развитии умственных способностей в начале первых ...Колонны гражданск...
  • Сергей Карабухин
    !!! ПРЕДСКАЗАНИЕ ЯСНОВИДЯЩИХ:..Исчезновение Польши, Киев — мертвый город: ясновидящие сделали прогноз на 2025 год….Колонны гражданск...
  • Сергей Карабухин
    https://ok.ru/video/4337226811914 Зеленского посылают!Колонны гражданск...

Особенности украинского Нового года

Особенности украинского Нового года

Новый год на Украине всегда был праздником специфическим. В эту пору с экранов телевизоров, с уличных рекламных щитов, со страниц газет на людей особенно активно лезли физиономии различных политических проституток, аферистов, а то и просто настоящих уголовников, подавшихся в политику и желавших, чтобы этот семейный добрый и для многих самый любимый праздник ассоциировался исключительно с ними.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх