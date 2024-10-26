Московских водителей призвали поменять резину

Температура воздуха в Москве приблизилась к отметке, когда пора менять летнюю резину на зимнюю. Призыв к столичным водителям посетить шиномонтаж с перечислением пяти причин не затягивать с этим опубликовал Telegram-канал Департамента транспорта города.
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