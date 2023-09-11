Рейтинг ATP. Джокович стал №1, Зверев вернулся в топ-10, Шелтон дебютировал в топ-20

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Полуфиналист Бен Шелтон дебютировал в топ-20. Александр Зверев вернулся в топ-10. FedEx ATP Rankings Положение на 11 сентября 2023 Место Теннисист (страна) Очки 1 (2) Новак Джокович (Сербия) 11795 2 (1) Карлос Алькарас (Испания) 8535 3 (3) Даниил Медведев (Россия) 7280 4 (4) Хольгер Руне (Дания) 4710 5 (7) Стефанос Циципас (Греция) 4615 6 (8) Андрей Рублев (Россия) 4515 7 (6) Янник Синнер (Италия) 4465 8 (9) Тэйлор Фриц (США) 3955 9 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 3560 10 (12) Александр Зверев (Германия) 3030 11 (10) Фрэнсис Тиафу (США) 2690 15 (11) Карен Хачанов (Россия) 2135 19 (47) Бен Шелтон (США) 1735 22 (25) Николас Харри (Чили) 1494 28 (32) Себастьян Баес (Аргентина) 1375 40 (49) Стэн Вавринка (Швейцария) 1084 47 (61) Маттео Арнальди (Италия) 999 56 (60) Роман Сафиуллин (Россия) 902 61 (67) Чжичжэнь Чжан (Китай) 872 63 (77) Аслан Карацев (Россия) 853 66 (36) Маттео Берреттини (Италия) 832 76 (106) Тиаго Сейбот Уайлд (Бразилия) 752 77 (105) Борна Гойо (Хорватия) 747 82 (110) Ринки Хиджиката (Австралия) 727 86 (83) Александр Шевченко (Россия) 705 90 (128) Доминик Штрикер (Швейцария) 727 107 (99) Павел Котов (Россия) 578 161 (161) Иван Гахов (Россия) 388 239 (139) Рафаэль Надаль (Испания) 255 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.