Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

С 8 по 10 декабря в Хохфильцене пройдет второй этап Кубка мира по биатлону. Кубок мира по биатлону-2023/24 2-й этап Хохфильцен, Австрия Расписание трансляций 8 декабря, пятница Спринт, мужчины 13:30 Спринт, женщины 16:25 9 декабря, суббота Гонка преследования, мужчины 14:15 Гонка преследования, женщины 16:45 10 декабря, воскресенье Эстафета, мужчины 13:30 Эстафета, женщины 16:15 ПРИМЕЧАНИЕ: время начало гонок – московское.