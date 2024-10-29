В России набирает обороты новая мошенническая схема от имени ФСБ

МОСКВА, 29 октября, ФедералПресс. Стало известно о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники рассылают письма руководителям организаций, представляясь сотрудниками центра защиты информации и специальной связи ФСБ России.
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