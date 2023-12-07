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Мировое обозрение

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AMD заметно подняла прогноз по ёмкости рынка ускорителей для систем ИИ

AMD заметно подняла прогноз по ёмкости рынка ускорителей для систем ИИ

Мероприятие AMD, на котором были в очередной раз продемонстрированы ускорители вычислений Instinct MI300 и MI300X, использовалось руководством компании для обновления прогноза по ёмкости профильного рынка.

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