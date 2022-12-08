Hill: в конгрессе США возрастает поддержка России среди представителей обеих партий

Число американцев, поддерживающих решение о сокращении помощи Украине, растет, сообщает Hill. «Республиканцы в Конгрессе сформулировали свою позицию как “реализм”, согласно которому Вашингтон не может продолжать помогать Украине, поскольку инфляция отразится на американских семьях, и не следует рисковать ядерной войной с Россией ради страны, находящейся за тысячи миль», – написал обозреватель Дуглас Шоэн.