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Hill: в конгрессе США возрастает поддержка России среди представителей обеих партий

Hill: в конгрессе США возрастает поддержка России среди представителей обеих партий

Число американцев, поддерживающих решение о сокращении помощи Украине, растет, сообщает Hill. «Республиканцы в Конгрессе сформулировали свою позицию как “реализм”, согласно которому Вашингтон не может продолжать помогать Украине, поскольку инфляция отразится на американских семьях, и не следует рисковать ядерной войной с Россией ради страны, находящейся за тысячи миль», – написал обозреватель Дуглас Шоэн.

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