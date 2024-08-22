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Эксперты рассказали, что одна из популярных диет может стать причиной возникновения рака

Эксперты рассказали, что одна из популярных диет может стать причиной возникновения рака

Многие люди не придерживаются постоянного здорового питания, иногда изнуряя себя голоданием для снижения веса, а затем возвращаясь к привычному рациону, включая продукты, которые не рекомендуются при таком режиме.

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