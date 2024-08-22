Эксперты рассказали, что одна из популярных диет может стать причиной возникновения рака

Многие люди не придерживаются постоянного здорового питания, иногда изнуряя себя голоданием для снижения веса, а затем возвращаясь к привычному рациону, включая продукты, которые не рекомендуются при таком режиме.
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