Джонсон заявил, что победа Путина на Украине обернется экономической катастрофой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил членов G-7 и союзников по НАТО, что они не должны подталкивать Украину к мирному соглашению на невыгодных для нее условиях, поскольку это может обернуться "катастрофой" для мировой экономики.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил членов G-7 и союзников по НАТО, что они не должны подталкивать Украину к мирному соглашению на невыгодных для нее условиях, поскольку это может обернуться "катастрофой" для мировой экономики.
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