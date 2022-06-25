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Джонсон заявил, что победа Путина на Украине обернется экономической катастрофой

Джонсон заявил, что победа Путина на Украине обернется экономической катастрофой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил членов G-7 и союзников по НАТО, что они не должны подталкивать Украину к мирному соглашению на невыгодных для нее условиях, поскольку это может обернуться "катастрофой" для мировой экономики.

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