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Zero Hedge

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Most Adults Can Safely Drink Up To 5 Cups Of Coffee A Day: American Heart Association

Most Adults Can Safely Drink Up To 5 Cups Of Coffee A Day: American Heart Association

Most Adults Can Safely Drink Up To 5 Cups Of Coffee A Day: American Heart Association Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Most adults can safely drink five cups of coffee a day, according to the American Heart Association.

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