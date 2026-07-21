Most Adults Can Safely Drink Up To 5 Cups Of Coffee A Day: American Heart Association Authored by Zachary Stieber via The Epoch Times, Most adults can safely drink five cups of coffee a day, according to the American Heart Association.
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