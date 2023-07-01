Может ли AlphaTauri вернуться к названию Toro Rosso?Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель AlphaTauri Франц Тост прокомментировал предположения о том, что в 2024 году младший коллектив Red Bull снова будет переименован в Toro Rosso.
Может ли AlphaTauri вернуться к названию Toro Rosso?Getty Images / Red Bull Content PoolРуководитель AlphaTauri Франц Тост прокомментировал предположения о том, что в 2024 году младший коллектив Red Bull снова будет переименован в Toro Rosso.
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