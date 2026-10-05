Русская весна
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Русская весна

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Обещать миллиарды Украине, когда в Германии рушится медицина и энергетика, просто невообразимо, — Вайдель

Обещать миллиарды Украине, когда в Германии рушится медицина и энергетика, просто невообразимо, — Вайдель

Лидер партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель подвергла резкой критике визит канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Киев.

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