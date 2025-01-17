Проинфляционные факторы никуда не делись

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI находился выше 105 пунктов, доходность выпусков значительно снизилась, конечно, этим пользуется министерство и предлагает только классику, но я не был бы настолько позитивен.