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Блог частного инвестора

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Проинфляционные факторы никуда не делись

Проинфляционные факторы никуда не делись

Минфин провёл аукцион ОФЗ, предложив инвесторам два выпуска. При его проведении индекс RGBI находился выше 105 пунктов, доходность выпусков значительно снизилась, конечно, этим пользуется министерство и предлагает только классику, но я не был бы настолько позитивен.

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