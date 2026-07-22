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Царьград

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Трамп предупредил о возможной приостановке работы правительства в сентябре

Трамп предупредил о возможной приостановке работы правительства в сентябре

Президент Дональд Трамп предупредил о возможной приостановке работы правительства США в сентябре. Последний случай завершился 1 мая после подписания закона о финансировании министерства внутренней безопасности.

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