Трамп предупредил о возможной приостановке работы правительства в сентябре

Президент Дональд Трамп предупредил о возможной приостановке работы правительства США в сентябре. Последний случай завершился 1 мая после подписания закона о финансировании министерства внутренней безопасности.
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