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Подопечная Потапа Мишель Андраде показала, как на самом деле выглядит в постели: личные кадры

Подопечная Потапа Мишель Андраде показала, как на самом деле выглядит в постели: личные кадры

Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, недавно отправилась в Турцию в рамках новых съемок  Не так давно Мишель рассказала о впечатлениях от новой работы – теперь молодая певица пробует себя в роли ведущей тревел-шоу "Орел и решка».

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