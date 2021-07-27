Подопечная Потапа Мишель Андраде показала, как на самом деле выглядит в постели: личные кадры

Певица Мишель Андраде, которую продюсирует Потап, недавно отправилась в Турцию в рамках новых съемок Не так давно Мишель рассказала о впечатлениях от новой работы – теперь молодая певица пробует себя в роли ведущей тревел-шоу "Орел и решка».