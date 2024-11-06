Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 855 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Мельников
    Как-то всё в полутонах, в тумане, витиевато, поПесковски. Ничего не понимаю. Мы признали Санду Президентом, или нет? ...Кремлёвский ход к...
  • HotRS
    Достал это Вова Карпов с фильмом о гомиках. Где модераторы?Киев начинает ист...
  • Леонид Руси
    Пусть едут в Египет и там носят свою паранжу... Здесь они лишние...Держись, Владимир...

Кремлёвский ход конём или Как нужно отвечать политическим шулерам

Кремлёвский ход конём или Как нужно отвечать политическим шулерам

Сегодня очень знаменательный день. И не из-за американских выборов, конечно же. Похоже, что именно сегодня "миропорядок, основанный на правилах", не просто дал трещину, а уверенно пошёл ко дну, поскольку сегодня Россия дала ясно понять, что плевала на правила западных политических шулеров и больше принимать их не собирается.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Люся Люся
В одностороннем порядке такое не делается.  Инициатива создавать легитимного правительства может исходить только от легитимного президента Молдавии
Ответить
5 час.
Ольга Густова
Прикольно бы было, если бы мы заявили, что не признаём выборы в США. Весь мир был бы в шоке, а особенно в США 🤣
Ответить
4 час.
Александр Мельников
Как-то всё в полутонах, в тумане, витиевато, поПесковски. Ничего не понимаю. Мы признали Санду Президентом, или нет? Да. Нет. Не Песков, Россия, Путин что сказали??
Ответить
23 мин.

Картина дня

наверх