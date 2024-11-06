Сегодня очень знаменательный день. И не из-за американских выборов, конечно же. Похоже, что именно сегодня "миропорядок, основанный на правилах", не просто дал трещину, а уверенно пошёл ко дну, поскольку сегодня Россия дала ясно понять, что плевала на правила западных политических шулеров и больше принимать их не собирается.
Кремлёвский ход конём или Как нужно отвечать политическим шулерам
Комментарии
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Люся Люся
В одностороннем порядке такое не делается. Инициатива создавать легитимного правительства может исходить только от легитимного президента Молдавии
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5 час.
Ольга Густова
Прикольно бы было, если бы мы заявили, что не признаём выборы в США. Весь мир был бы в шоке, а особенно в США 🤣
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4 час.
Александр Мельников
Как-то всё в полутонах, в тумане, витиевато, поПесковски. Ничего не понимаю. Мы признали Санду Президентом, или нет? Да. Нет. Не Песков, Россия, Путин что сказали??
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23 мин.
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