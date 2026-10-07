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Россия снова сменила тактику ударов, Киев не успевает вносить изменения в ПВО

Россия снова сменила тактику ударов, Киев не успевает вносить изменения в ПВО

ВС РФ снова поменяли тактику атак по Украине, заявляют украинские эксперты со ссылкой на данные ночного массированного удара.

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