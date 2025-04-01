Мишустин обратился к нефтяникам в условиях новых санкций

Правительство защитит от возможных новых западных санкций отрасль, которая обеспечивает 20% ВВП. Премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии «Развитие нефтяной и угольной отрасли до 2050 года» анонсировал более активную поддержку ТЭК и освоение новых месторождений.