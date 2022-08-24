Курс валют НБМ на 24 августа

Молдавский лей еще больше ослабел по отношению к доллару и укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте еще более трех банов, но отыграл у единой европейской валюты примерно 13 с половиной банов, передает Noi.
Молдавский лей еще больше ослабел по отношению к доллару и укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте еще более трех банов, но отыграл у единой европейской валюты примерно 13 с половиной банов, передает Noi.
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