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Михаил Ефремов выходит на свободу: на каких условиях актера отпускают домой

Михаил Ефремов выходит на свободу: на каких условиях актера отпускают домой

Суд одобрил Михаилу Ефремову условно-досрочное освобождение. Когда актер окажется на свободе? И на каких условиях его отпускают домой? Правда, что из колонии он планирует отправиться в больницу? Как себя чувствует звезда кино? И что за обещание заслуженный артист РФ дал во время последнего заседания? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

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