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AMD доберётся до портативок к концу года: FSR 4 с машинным обучением запустят на встроенной графике

AMD доберётся до портативок к концу года: FSR 4 с машинным обучением запустят на встроенной графике

Компания готовит облегчённую версию алгоритма для процессоров со встроенным видеоядром AMD планирует до конца 2026 года расширить поддержку технологии масштабирования FSR 4 на процессоры со встроенной графикой, игровые ноутбуки и портативные ПК.

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