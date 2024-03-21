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Мировое обозрение

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Как две русские дивизии остановили армию Наполеона

Как две русские дивизии остановили армию Наполеона

Битва при Краоне. Худ. Теодор Юнг Общая ситуация После отступления Главной армии Шварценберга (Наполеон разгромил корпуса Шварценберга при Мормане и Монтро) вспомогательная армия Блюхера получила задачу вести активные наступательные действия.

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