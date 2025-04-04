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Несекретные материалы

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Россия и США обсуждают восстановление авиационного сообщения между странами

Россия и США обсуждают восстановление авиационного сообщения между странами

Главный исполнительный директор российского Фонда прямых инвестиций и один из основных участников переговоров РФ с США Кирилл Дмитриев раскрыл главные тезисы общения с ключевыми членами американской администрации.

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