Россия и США обсуждают восстановление авиационного сообщения между странами

Главный исполнительный директор российского Фонда прямых инвестиций и один из основных участников переговоров РФ с США Кирилл Дмитриев раскрыл главные тезисы общения с ключевыми членами американской администрации.
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