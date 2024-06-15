Ливень, грозы и град: доброе субботнее утро, Кубань!

Скорость ветра составляет 4-9 м/с, местами порывы достигают 12-14 м/с. Ранее писали: Жители Гидростороя боятся выйти на улицу: мертвые петухи и ритуалы жертвоприношенияЖители Гидростроя выражают беспокойство из-за ведьм, которые проводят странные ритуалы в краснодарском лесопарке.
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