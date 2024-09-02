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Роналду не думал об уходе из сборной Португалии после Евро-2024: «Как раз наоборот: это придало мне еще больше мотивации продолжать»

– После Евро-2024 вам не приходило в голову покинуть национальную команду? – Это все слухи из прессы.

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