В Индонезии сгорел перевозивший 271 человека паром, есть погибшие

Не менее пяти человек погибли, 41 считается пропавшим без вести в результате пожара, вспыхнувшего на индонезийском пароме Mutiara Sentosa 2, сообщает Reuters 2 августа 2026 года, в воскресенье, со ссылкой на информацию местных властей.
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