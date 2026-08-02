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Журнал «Профиль»

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В Индонезии сгорел перевозивший 271 человека паром, есть погибшие

В Индонезии сгорел перевозивший 271 человека паром, есть погибшие

Не менее пяти человек погибли, 41 считается пропавшим без вести в результате пожара, вспыхнувшего на индонезийском пароме Mutiara Sentosa 2, сообщает Reuters 2 августа 2026 года, в воскресенье, со ссылкой на информацию местных властей.

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