Nour: парламент Ирана предложил внести армию и ВС Канады в список террористов

Меджлис (парламент) Ирана внес предложение, призывающее обязать парламент страны внести в список террористических организаций армию, а также вооруженные силы и силы безопасности, связанные с правительством Канады.
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