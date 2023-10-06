Politico: сенатор США предложил Польше отдать Киеву Patriot за "Железный купол"

Американский сенатор Крис Ван Холлен предложил передать Польше системы противовоздушной обороны (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО) "Железный купол", чтобы она, в обмен на это, предоставила Украине свои зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.