Торжественный вечер в честь рекорда Овечкина состоялся в Вашингтоне

Reuters/Geoff Burke-Imagn Images Торжественный вечер в честь исторического рекорда российского форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина по числу забитых голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) состоялся в комплексе Capital One Arena в американской столице.
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