Жителям Краснодара рассказали, как забрать автомобиль со штрафстоянки

В краевой столице снова заработали эвакуаторы. Они не выходили на улицы города с августа 2020 года.Власти рассчитывают, что благодаря возвращению эвакуаторов, уменьшатся пробки на дорогах – водители, паркующие машины в неположенном месте, мешают других участникам дорожного движения.
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