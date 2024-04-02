Жителям Краснодара рассказали, как забрать автомобиль со штрафстоянки

В краевой столице снова заработали эвакуаторы. Они не выходили на улицы города с августа 2020 года.Власти рассчитывают, что благодаря возвращению эвакуаторов, уменьшатся пробки на дорогах – водители, паркующие машины в неположенном месте, мешают других участникам дорожного движения.