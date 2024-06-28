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Никита Нестеров: «Спад пойдет ЦСКА на пользу: в следующем сезоне соберемся и больше не будем расслабляться»

– ЦСКА мог выиграть три Кубка Гагарина подряд и установить рекорд, однако в этом сезоне у команды случился небольшой спад.

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