Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Его коллеги задаются резонным вопросом: «Как можно защищать граждан, если сам сотрудник не защищен?»

Его коллеги задаются резонным вопросом: «Как можно защищать граждан, если сам сотрудник не защищен?»

Средство от «оборотня»: ищут давно и не могут найти Почему у полицейских возникают крамольные мысли Сергей Башкатов Фото: Михаил Почуев/ТАСС, архив Говоря о борьбе с «оборотнями в погонах», стоит затронуть и другую сторону этого противостояния.

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