Его коллеги задаются резонным вопросом: «Как можно защищать граждан, если сам сотрудник не защищен?»

Средство от «оборотня»: ищут давно и не могут найти Почему у полицейских возникают крамольные мысли Сергей Башкатов Фото: Михаил Почуев/ТАСС, архив Говоря о борьбе с «оборотнями в погонах», стоит затронуть и другую сторону этого противостояния.