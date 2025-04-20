Обменянные боевики «Азова»* недовольны медлительностью Киева

Боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в Российской Федерации) Владислав Хруль и Максим Холопченко, переданные украинской стороне в ходе обмена, выразили недовольство медленными действиями киевского режима.
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