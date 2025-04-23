Сергей Миронов намерен обратиться в Роспотребнадзор для снятия антиковидных ограничений в Петербурге

В городе они продлены до конца 2025 года Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов намерен обратиться в Роспотребнадзор с предложением выдать официальное предписание на отмену антиковидных мер в Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии