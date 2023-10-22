Клычков отчитался перед однопартийцами

Накануне, 21 октября, в Подмосковье состоялся октябрьский пленум ЦК КПРФ. В нём принял участие губернатор Орловской области Андрей Клычков, который выступил перед однопартийцами и отчитался о выполнении задачи, поставленной перед ним центральным комитетом.