Театр абсурда
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Театр абсурда

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Отпрыски сатаны под украинским флагом. Как чеченцы попали в ВСУ и что Кадыров предложил им

Отпрыски сатаны под украинским флагом. Как чеченцы попали в ВСУ и что Кадыров предложил им

Украинская сторона всеми силами старается раздувать костер межнациональной розни. Одна из ставок — на чеченских сепаратистов, которых заботливо приютили за границей.

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Комментарии
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Александр Почекунин
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15 час.
Алексей Горшков
Естественно появление коллаборантов ЛЮБОЙ НАЦИИ !!! И во время Великой Отечественной войны и русские власовцы были, и разновсяческие &quot;восточные легионы&quot;, я уже не говорю об украинских бандеровцах и прибалтийских &quot;лесных братьях&quot;! Главное - кто во славу и благосостояние своего народа борется - МЫ ИЛИ КОЛЛАБОРАНТЫ !!! Сейчас в Чечне народу ОБЪЕКТИВНО ЛУЧШЕ живётся,чем в антироссийской Ичкерии! Могу это утверждать, поскольку постоянно вижу Грозный нашего времени - и могу его сравнить с городом моего там пребывания - я в 2004 был там в милицейской командировке. Грозный, недавно нами отвоёванный, был в руинах, взаимодействовавшие с нами молодые милиционеры-чеченцы НЕ ПОМНИЛИ ХОДЯЩИХ ПО УЛИЦАМ ТРАМВАЕВ !!! Что интересно: я много общался с присланными силовиками - все уже тогда считали, что воюем мы НЕ С ЧЕЧЕНЦАМИ, А НАПРЯМУЮ С ЗАПАДОМ !!! Недоверия к чеченским милиционерам НЕ БЫЛО, а встречающиеся белые автомобили ОБСЕ называли не иначе, как &quot;ШПИОНСКИМИ&quot;! Так что - по благосостоянию народа СРАЗУ ОБЪЕКТИВНО ВИДНО - кто коллаборант, хотя и прикрывающийся САМОназванием &quot;борца за свободу&quot; или &quot;патриота&quot;, а кто действительно действует во благо своего народа! ЛУЧШЕ ЛИ СТАЛИ ЖИТЬ ЛЮДИ в отвернувшихся от России Молдавии, Украине, Прибалтике и т.д.?
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9 час.

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