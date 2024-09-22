Отпрыски сатаны под украинским флагом. Как чеченцы попали в ВСУ и что Кадыров предложил им

Алексей Горшков

Естественно появление коллаборантов ЛЮБОЙ НАЦИИ !!! И во время Великой Отечественной войны и русские власовцы были, и разновсяческие "восточные легионы", я уже не говорю об украинских бандеровцах и прибалтийских "лесных братьях"! Главное - кто во славу и благосостояние своего народа борется - МЫ ИЛИ КОЛЛАБОРАНТЫ !!! Сейчас в Чечне народу ОБЪЕКТИВНО ЛУЧШЕ живётся,чем в антироссийской Ичкерии! Могу это утверждать, поскольку постоянно вижу Грозный нашего времени - и могу его сравнить с городом моего там пребывания - я в 2004 был там в милицейской командировке. Грозный, недавно нами отвоёванный, был в руинах, взаимодействовавшие с нами молодые милиционеры-чеченцы НЕ ПОМНИЛИ ХОДЯЩИХ ПО УЛИЦАМ ТРАМВАЕВ !!! Что интересно: я много общался с присланными силовиками - все уже тогда считали, что воюем мы НЕ С ЧЕЧЕНЦАМИ, А НАПРЯМУЮ С ЗАПАДОМ !!! Недоверия к чеченским милиционерам НЕ БЫЛО, а встречающиеся белые автомобили ОБСЕ называли не иначе, как "ШПИОНСКИМИ"! Так что - по благосостоянию народа СРАЗУ ОБЪЕКТИВНО ВИДНО - кто коллаборант, хотя и прикрывающийся САМОназванием "борца за свободу" или "патриота", а кто действительно действует во благо своего народа! ЛУЧШЕ ЛИ СТАЛИ ЖИТЬ ЛЮДИ в отвернувшихся от России Молдавии, Украине, Прибалтике и т.д.?