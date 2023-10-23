В Chrome появится функция сокрытия IP-адреса пользователя, затрудняющая отслежи...

В Chrome появится функция сокрытия IP-адреса пользователя, затрудняющая отслеживаниеGoogle планирует добавить в браузер Chrome функцию IP Protection («защита IP»), которая должна значительно повысить безопасность и конфиденциальность пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)