Не только алкоголь или наркотики могут мешать правильному вождению

Не только алкоголь или наркотики могут помешать правильному вождению. Аварии также происходят, когда водители находятся под воздействием определенных лекарств, которые, подобно стимуляторам, ухудшают умственную и физическую работоспособность.
Не только алкоголь или наркотики могут помешать правильному вождению. Аварии также происходят, когда водители находятся под воздействием определенных лекарств, которые, подобно стимуляторам, ухудшают умственную и физическую работоспособность.
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