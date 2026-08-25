Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Под Смоленском на кладбище образовалась свалка

Под Смоленском на кладбище образовалась свалка

Прокуратура выявила факт захламления земельного участка кладбища «Вознесенское» в городе Рославле В Смоленской области Рославльский городской суд обязал местную администрацию ликвидировать свалку на кладбище.

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